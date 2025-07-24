برعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، دشّن محافظ القرى عبدالله بن سعد الدامر، أمس، معرض «ألوان الباحة 2025» بدار عوضة التاريخية في قرية الأطاولة، وذلك بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين والمهتمين بالتراث والفن التشكيلي.

وتضمّن حفل الافتتاح فقرات وطنية وفنية، وقصائد شعرية، وعروضاً تراثية، كما اشتمل المعرض على أكثر من 60 لوحة فنية قدّمها أكثر من 50 فناناً وفنانة من مختلف محافظات المنطقة، إضافة إلى أركان مخصصة للحرف اليدوية والأسر المنتجة.

وتُعدّ قرية الأطاولة من أبرز القرى التراثية في منطقة الباحة، وتتميّز بطابعها المعماري الأصيل، وتحتضن «دار عوضة» التي تحوّلت إلى مركز ثقافي وفني يحتفي بالإبداع المحلي ويعزز الحراك الثقافي في المنطقة.

ويستمر المعرض حتى الـ30 من يوليو الجاري، وذلك يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 10 ليلاً، ضمن فعاليات صيف الباحة 2025.