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دشّن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم، 13 مشروعاً للطرق في المنطقة، بتكلفة بلغت 47 مليون ريال، وبإجمالي أطوال وصل إلى 358 كيلومتراً، وذلك ضمن خطط رفع جودة البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق.

وشهد عرضاً مرئياً تناول تفاصيل المشاريع التي تستهدف تعزيز الربط الإقليمي وتسهيل الحركة المرورية، كما عقد لقاء مفتوحاً بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ووزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق، ووكيل إمارة المنطقة، ومديري القطاعات الحكومية.

وتشمل المشاريع المنفذة رفع جودة طريق السبعان-طابة، وتنفيذ امتداد طريق حطوطين-الشقيق شمالاً إلى الويمنيات حتى يلتقي بطريق جانين-كنب الثنيان، ورفع جودة طريق المدينة المنورة (المزدوج)، ورفع جودة الطرق الرابطة بين حائل وكل من: المدينة المنورة، العلا، الحناكية، وشري، إضافة إلى رفع جودة طريق حائل-الجوف السريع، ورفع جودة طريق العمايط-الغزالة-السليمي.

وأكد أمير المنطقة خلال التدشين أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهود متواصلة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن الطرق الجديدة ستسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية، ودعم انسيابية الحركة بين مدن ومحافظات المنطقة.

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