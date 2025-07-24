‏إنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير ⁧‫تركي بن طلال‬⁩، وتحقيقاً لمبدأ التنسيق الأفقي بين الجهات، التقى المدير العام للتعليم في منطقة عسير فهد عقالا، مدير عام فرع هيئة التراث بالمنطقة عبدالعزيز الغانم، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجهتين، وسبل تعزيز الشراكة في مجالات التعليم والتراث الوطني، إضافة إلى مناقشة المبادرات والبرامج التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات بأهمية التراث الوطني، وإشراكهم في الفعاليات السياحية والثقافية التي تحتضنها المنطقة، فيما أكدا أهمية تكامل الجهود وتبادل الخبرات لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الهوية الوطنية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

برنامج «المستكشف الصغير»

من جهة أخرى، زار طلاب برنامج «المستكشف الصغير» في عسير، فرع وزارة الرياضة بمدينة أبها ضمن فعاليات اليوم الرابع للبرنامج الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم في المنطقة، واطّلع الطلاب خلال الزيارة على مرافق الفرع، واستمعوا إلى شرح موجز عن دور وزارة الرياضة في دعم الحركة الرياضية في المنطقة، وأهمية ممارسة الرياضة في بناء شخصية الفرد وتعزيز الصحة العامة، كما شارك الطلبة في أنشطة تفاعلية ورياضية تهدف إلى غرس حب الرياضة وروح الفريق لديهم.