التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، يرافقه نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، مشايخ وأهالي محافظة الدائر؛ لتبادل وجهات النظر حول كل ما يُعنى بالتنمية في المحافظة وغيرها من المحافظات، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بما يُلبي احتياجات المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة.

وبحث أمير المنطقة ونائبه، احتياجات محافظة الدائر من المشروعات الخدمية والتنمية السياحية إسوة بجميع محافظات المنطقة، إضافةً لمناقشة عددٍ من الآراء والمقترحات المقدمة.

وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز أن زيارة محافظة الدائر والالتقاء بالأهالي تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بما يلبي احتياجات المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة.

وعبرّ الأهالي في كلمتهم التي ألقاها نيابة عنهم الدكتور مفرح بن مسعود المالكي، عن تقديرهم البالغ للاهتمام والعناية اللذين تحظى بهما محافظة الدائر، كسائر محافظات المنطقة، منوهين بالاهتمام الذي وجده ملف البن السعودي، إذ تمتاز المحافظة باحتضان أكبر مزارع البن، وتشهد نهضة زراعية مميزة.