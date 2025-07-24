أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها وإدانتها الشديدة لمطالبة «الكنيست» الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية، معتبرة ذلك تصعيداً خطيراً يستهدف ترسيخ الاحتلال الاستعماري غير الشرعي وتقويض حلّ الدولتين.

وأكّدت المنظمة أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن وجود الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير شرعي ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وجدّدت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على إنهاء الاحتلال الاستعماري غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة.