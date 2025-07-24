فيما تغلق وزارة التعليم السبت القادم، أعمال المرحلة الرابعة والأخيرة من المنصة الوطنية للقبول الموحد (قبول) لخريجي وخريجات الثانوية العامة للدراسة في الجامعات والكليات والمتمثلة في الفرص الإضافية، أبدى عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات رغبتهم في تمديد الفرص الإضافية حتى موعد البداية الفعلية للعام الجامعي الجديد مطلع شهر ربيع الأول من العام الحالي.وقالوا لـ«عكاظ»: إن التمديد قد يتيح مقاعد قبول جديدة نظراً لاحتمالية قبول عدد كبير في عدد من القطاعات من ضمنها الكليات العسكرية على اختلاف قطاعاتها والكليات التخصصية الطبية التابعة لعدد من الوزارات، مشيرين إلى أن تمديد أعمال المنصة لن يكون له تأثير مباشر على من تم تأكيد قبولهم على رغباتهم الأولى.وأضافوا، أن المنصة خطوة مميزة في مجال قبول خريجي الثانوية العامة هذا العام وأتاحت المقاعد الدراسية وفقاً للنسب الموزونة للطلاب والطالبات، وأن تحديد مدة 10 أيام للفرص الإضافية غير كافية نظراً لاحتمال توفر مقاعد جديدة لمن لم يتم قبولهم بسبب عدم الإعلان النهائي لمن تم قبولهم في الكليات العسكرية.