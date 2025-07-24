احتفت جمعية واثق للتعافي من الإدمان بمنطقة تبوك، أمس، بتخريج الدفعة العاشرة من المستفيدين من برنامج «منزل منتصف الطريق»، البالغ عددهم 42 متعافياً، بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي الدكتور فارس الهمزاني، ورئيس مجلس إدارة الجمعية بدر العطوي، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والأهلية والمنظمات غير الربحية، وذلك بمجمع إرادة للصحة النفسية.وأقيم بهذه المناسبة، حفل خطابي، أعقبه عرض مسرحي عن رحلة التعافي، ثم شاهد الحضور فيلماً مرئياً بعنوان «رسالة إخاء» جسّد قصص نجاح المتعافين، تلاه عرض آخر استعرض إنجازات جمعية واثق لعام 2025.بعدها ألقى خريجو البرنامج كلمة عبّروا فيها عن شكرهم العميق للجمعية والداعمين على ما قدّموه لهم من دعم نفسي واجتماعي.ورحّب مدير مجمع إرادة للصحة النفسية الدكتور سلطان القبلي بالحضور في كلمة أشاد فيها بجهود جمعية واثق وشركائها في تنفيذ البرنامج، وما حققه من نتائج ملموسة في دعم المتعافين وتأهيلهم للعودة الآمنة إلى المجتمع.وعبّر رئيس مجلس إدارة جمعية «واثق» بدر بن محمد العطوي، في كلمته بهذه المناسبة، عن فخره واعتزازه بتخريج 42 متعافياً ضمن الدفعة العاشرة من البرنامج، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعية بالشراكة مع الجهات الداعمة والراعية.وجرى تكريم الداعمين من مختلف الجهات والقطاعات والمميزين من المتعافين، وقدمت فقرة فنية تراثية شملت الرقصة والفلكلور الشعبي، وسط أجواء من الفرح والفخر بما تحقق من إنجازات.