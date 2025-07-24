أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المسح الاجتماعي الاقتصادي للسكان، ضمن أعمال المرصد الحضري لمدينة مكة المكرمة، والذي يستمر حتى أكتوبر القادم، في إطار جهودها لتعزيز التخطيط الحضري المستدام، وتحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات. ويستهدف المسح، إجراء مقابلات ميدانية مباشرة مع شرائح واسعة من المواطنين والمقيمين، تشمل مختلف الأحياء السكنية في مدينة مكة المكرمة.وتُنفَّذ المقابلات على فترتين يومياً: من 10 صباحاً حتى 1 ظهراً، ومساءً من 4 حتى 9 مساءً، بما يراعي خصوصية السكان وأنماط حياتهم اليومية. ويُنفَّذ هذا المسح من قبل فريق ميداني مؤهل من الباحثين والباحثات الحاصلين على تدريب متخصص، يحملون بطاقات تعريفية رسمية صادرة عن الهيئة، بما يعزز ثقة المجتمع المحلي ويضمن المصداقية والموثوقية في جمع البيانات. ويمثّل هذا المشروع ركيزة أساسية في بناء قاعدة بيانات حضرية دقيقة تُسهم في تحديث المنظومة المعلوماتية للمدينة، وإنتاج مؤشرات اجتماعية واقتصادية تعكس واقع السكان، وتدعم اتخاذ القرار، وتُسهم في توجيه السياسات العامة والمشروعات التنموية ذات الأولوية. وأكدت الهيئة الملكية أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية متكاملة لرصد الواقع الحضري لمكة المكرمة، ومواءمة الجهود المحلية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط العمراني والتحول الحضري الذكي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.