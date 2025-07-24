أقام نائب رئيس الوزراء الأفغاني عبدالسلام حنفي، مأدبة غداء رسمية؛ احتفاءً بزيارة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى، والوفد المرافق له، في قصر «شهار شنار» بمجمع رئاسة الوزراء بالعاصمة كابل، بحضور عددٍ من كبار علماء أفغانستان.وشهدَت مأدبة الغداء، حواراً واسِعاً ومُثمراً، جرى التنويه خلاله بالدور المحوري لرابطة العالم الإسلامي، والثقة الكبيرة بها، والتي تُعَدُّ حسنةً من حسنات المملكة العربية السعودية أهدتها للعالم الإسلامي.وأكّد اللقاءُ أنّ رابطة العالم الإسلامي تُعبّر عن وجدان وآمال وآلام الشعوب الإسلامية، وتحت مظلّتها ورايتها الجامعة علماء الأمّة الإسلامية من مختلف المذاهب، فهي رابطةٌ جامعةٌ، وحاضنةٌ للجميع.ونوّه اللقاءُ بالوثائق التاريخية التي أصدَرتْها رابطة العالم الإسلامي من قِبلة المسلمين الجامعة «مكة المكرمة»، برعايةٍ كريمةٍ من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهي «وثيقة مكة المكرمة» التي أمضاها 1200 مفتٍ وعالِم، و«وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية»، والتي أمضاها كبار علماء الأمّة من مختلف المذاهب والطوائف الإسلامية.