بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية محمد شهاب الدين، في ضحايا حادث سقوط طائرة تدريب عسكرية وتحطمها على مدرسة في العاصمة دكا.

وقال خادم الحرمين: «علمنا بنبأ حادث سقوط طائرة تدريب عسكرية وتحطمها على مدرسة في العاصمة دكا، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية محمد شهاب الدين، في ضحايا حادث سقوط طائرة تدريب عسكرية وتحطمها على مدرسة في العاصمة دكا.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ حادث سقوط طائرة تدريب عسكرية وتحطمها على مدرسة في العاصمة دكا، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب».