تسلم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة لعام 2024م.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور عادل عريشي، إذ اطّلع على أبرز ما تضمنه التقرير من جهود ميدانية ومبادرات نوعية نفَّذها الفرع خلال العام الماضي، فيما قدّم الدكتور العريشي، لأمير المنطقة، شهادة الامتثال للسلامة الإسعافية، التي حصلت عليها إمارة منطقة جازان بعد استيفائها كافة معايير ومتطلبات السلامة الإسعافية، وجعلها آمنة إسعافياً، والتي تشمل تدريب منسوبي الإمارة على المهارات الأساسية للإسعافات الأولية، وتوفير جهاز الصدمات الكهربائية (AED) داخل مبنى الإمارة، إضافة إلى تخصيص مسارٍ وموقفٍ مهيأ لسيارة الإسعاف.

وأشاد أمير منطقة جازان بالجهود التي يبذلها الفرع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز جودة الخدمات الإسعافية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة.

من جهته، عبّر الدكتور العريشي عن شكره وتقديره لأمير جازان على دعمه ومتابعته أعمال الهيئة. حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة وليد الصنعاوي.