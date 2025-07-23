في خطوة تنظيمية لحماية السواحل وتعزيز جودة الحياة، تحشد أمانة محافظة جدة جهودها للرقابة على الساحل البحري الممتد من مركز السطح بمحافظة رابغ شمالاً إلى مركز الكدوف بمحافظة القنفذة جنوباً، وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء.

وأكد المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي، لـ«عكاظ»، أن الأمانة دشّنت رسمياً وكالة الرقابة وحماية السواحل البحرية، التي ستتولى متابعة الأنشطة البحرية على الشواطئ، وحماية البيئة الساحلية، والتأكد من التزام المستخدمين بالأنظمة المعتمدة.

وأشار البقمي إلى أن البرنامج الرقابي الجديد بدأ فعلياً من خلال توظيف مراقبين بحريين، إلى جانب منقذين ومنقذات لتأمين المواقع المخصصة للسباحة، في إطار خطة شاملة لضبط السلامة وتنظيم الاستخدام المستدام للشواطئ.

وشهد حفل تدشين الوكالة حضور نائب وزير النقل رئيس هيئة النقل الدكتور رميح الرميح، وأمين محافظة جدة المهندس صالح علي التركي، وقائد قطاع حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة اللواء فهد الدعجاني، ورئيس شركة مواصلات جدة الدكتور أسامة عبده، وعدد من الجهات المعنية.

وأوضح البقمي أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الأمانة لتعزيز الاستدامة البيئية وحماية الشواطئ البحرية، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع جودة الحياة وتنمية السياحة الساحلية من خلال توفير بيئة آمنة ونظيفة وراقية للزوار والمصطافين.