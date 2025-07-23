انطلاقًا من توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتعزيز الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية، التي تجمع المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وفي إطار حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين واستمرارًا لجهود القيادة في دعم اقتصاد سورية ونهوضها الاقتصادي، تنظم وزارة الاستثمار بالتنسيق مع اتحاد الغرف السعودية زيارة عمل رفيعة المستوى إلى الجمهورية العربية السورية بمشاركة عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، وسيعمل الوفد السعودي خلال الزيارة على استكشاف الفرص الاستثمارية وتسهيل التفاهمات الثنائية وإزالة المعوقات أمام المستثمرين بما يخدم مصالح البلدين والشركات المشاركة.

وتعمل وزارة الاستثمار على تمكين القطاع الخاص السعودي من المساهمة في جهود إعادة الإعمار والتنمية في سورية، بما في ذلك حصر الشركات الراغبة في الاستثمار وتنظيم عدد من ورش العمل التعريفية.

وسيُعقد على هامش الزيارة منتدى الاستثمار السعودي السوري في العاصمة دمشق، إذ سيتم إعلان عدد من المشروعات المشتركة والصفقات الاستثمارية ومذكرات التفاهم التي تعكس جدية التوجه نحو شراكة اقتصادية مستدامة.