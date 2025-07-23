التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي مشايخ وأهالي محافظة فيفاء.

وبحث أمير المنطقة ونائبه احتياجات محافظة فيفاء من المشروعات الخدمية والتنمية السياحية، إضافةً لمناقشة عدد من الآراء والمقترحات المقدمة.

وأكد أمير جازان أن زيارة محافظة فيفاء والالتقاء بالأهالي، تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بما يلبي احتياجات المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة.

كما استمع أمير جازان إلى كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم، الدكتور علي بن حسن الفيفي.

واطلع أمير جازان خلال الزيارة التفقدية لمحافظة فيفا على عرض مرئي عن محافظة فيفاء، مشتمل على شرح عن المشروعات التنموية التي اعتُمدت للمحافظة في مختلف المجالات، بمبلغ إجمالي قدره (495,267,432) ريالاً، من أبرزها مشروع إنشاء مستشفى فيفاء العام بتكلفة (137) مليون ريال، ومشروع تعزيز وتدعيم وإحلال وربط الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها بقيمة تبلغ (159) مليون ريال، ومشروع منظومة الصرف الصحي ومشروع السقيا بتكلفة تبلغ (111,193,150) ريالاً، إلى جانب مشروع سقيا مزارع البن في القطاع الجبلي بتكلفة تبلغ (16,882,000) ريال، وكذلك مشروع إنشاء مجمع العدوين التعليمي بمبلغ (10,893,591) ريالاً، فضلاً عن مشروعات جمعيات القطاع الثالث غير الربحي بفيفاء بمبلغ (11,331,972) ريالاً، وغيرها من المشروعات التنموية.

كما استمع أمير جازان إلى عرض عن المشروعات البلدية بفيفاء التي شملت: (25) مشروعاً منجزاً، بتكلفة بلغت (174) مليون ريال، وهي (20) مشروعاً بلديّاً تشمل مشروعات السفلتة والنظافة وتشغيل المدينة ومشروعين لدرء أخطار السيول، و(3) مشروعات استثمارية، إلى جانب (9) مشروعات جاري العمل على تنفيذها بتكلفة تبلغ (98) مليون ريال، تشمل (7) مشروعات بلدية في السفلتة والنظافة وتشغيل المدينة، ومشروعين استثماريين.

ووقف أمير منطقة جازان ونائبه ميدانيّاً، على عدد من المشروعات التنموية والسياحية، لمتابعة مراحل العمل ونسب الإنجاز بها، ومنها مشروع إطلالة الخطم السياحي، الذي يضم عدداً من الأكواخ السياحية والديوانيات، ومطعماً ومقهى بإطلالة مميزة، فضلاً عن منطقة ألعاب الأطفال، ومواقع للأسر المنتجة، الذي سيُفتتح خلال الفترة المقبلة.