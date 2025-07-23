استقبل رئيس الوزراء الأفغاني محمد حسن آخوند، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في قصر «جل خانه» في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة «كابل»، أمس (الثلاثاء).وجرى خلال اللقاء استعراضُ عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترَك، فيما جرى التركيز على أهمية دور العلماء المسلمين في معالجة القضايا المهمة والكبرى من خلال الحوار الفعّال؛ وصولاً للنتائج الإيجابية ملموسة الأثر.وكان الشيخ العيسى قد وصل إلى العاصمة الأفغانية «كابل»، (الإثنين)، في زيارةٍ رسميّةٍ يلتقى خلالها كبار القادة الحكوميين والعلماء، وكان في استقبال وفد الرابطة عددٌ من أصحاب الفضيلة والمعالي كبار الشخصيات الحكومية والعلمائية، ومدير عام بعثة منظمة التعاون الإسلامي في كابل.