حددت وزارة التعليم إجراءات التكليف للتعليم عن بعد للمعلمين والمعلمات لسد العجز التعليمي داخل مدارس التعليم العام بمراحلها الثلاث.وبينت الوزارة، في دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم، أن يكون التكليف عن بعد لسد الاحتياج التعليمي ورفع نسبة التخصصية داخل الإدارة التعليمية وبين إدارات التعليم أو القطاعات أو المدارس التي لا يوجد بها وفر، ويكون التكليف من ضمن النصاب التدريسي للمعلم حسب رتبته التعليمية، ويكون سد الاحتياج التعليمي عن بعد أولاً داخل القطاع ثم داخل الإدارة العامة التعليمية ثم بين إدارات التعليم العامة وفقاً للآليات والضوابط المنظمة لذلك، مشيرةً إلى أنه في حال وجود احتياج لا يمكن سده من داخل الإدارة العامة التعليمية يتم رفع طلب من خلال النظام الإلكتروني وتتولى وكالة الموارد البشرية إكمال ما يلزم.وأكدت على أن يؤدي المعلم حصصه الصفية المكلف بها عن بعد في مدرسته الأساسية أثناء الدوام الرسمي، من خلال منصة «مدرستي» والتقنيات المساعدة على ذلك على أن تتم متابعة المعلم المكلف عن بعد بين الإدارات التعليمية من قبل الإدارة التعليمية المكلف فيها، وتعمل إدارة التعليم على التأكد من الاستفادة من الموارد التقنية والبشرية داخل إدارة التعليم وفق الممكنات والآليات والضوابط المنظمة لذلك.