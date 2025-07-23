في خطوة تعكس حرص القيادة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سورية، تنظم وزارة الاستثمار بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 في دمشق، بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، ويهدف المنتدى إلى استكشاف فرص التعاون وتوقيع اتفاقيات تعزز التنمية المستدامة وتخدم مصالح الشعبين الشقيقين.وفي هذا الشأن فعّلت وزارة الاستثمار دور القطاع الخاص السعودي وتمكينه بما في ذلك حصر الشركات الراغبة في الاستثمار في سورية وتنظيم عدد من ورش العمل، كما ترتب الوزارة لإعداد زيارة عمل إلى سورية بمشاركة واسعة من القطاع العام و شركات القطاع الخاص لتسهيل اكتشاف الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات بما يحقق الاهداف المشتركة للبلدين الشقيقينويأتي عقد المنتدى في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز العلاقات الثنائية مع سورية واستمرار جهود القيادة لدعم سورية بما يسهم في استقرارها وتعافي اقتصادها.