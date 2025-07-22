أشادت رابطة العالم الإسلامي، بالمواقف الدولية المتتابعة بشأن الحرب الوحشية على قطاع غزة، ومن ذلك البيان الصادر عن 26 دولة، بشأن المطالبة بإيقاف الحرب في غزة بشكل فوري، وسرعة نفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود، ورفض تغيير التركيبة السكانية في الأراضي المحتلة وتوسيع الاستيطان.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، أكد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن هذا الموقف الأخلاقي والمسؤول الذي اتخذته لهذه الدول وغالبية دول العالم، إلى جانب المنظمات الدولية والأممية، هو رسالة واضحة تحمّل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عمّا يحدث في قطاع غزة من الانتهاكات والإبادة المروعة، وبيان إدانة صريح بعزل هذه الحكومة عن قيم العالم الإنسانية ومنظومته الحضارية القانونية والأخلاقية، بعد أن تمادت في همجيتها ووحشيتها بالقتل والحصار والتجويع وقصف المساجد والكنائس والمستشفيات والباحثين عن المساعدات.

ووصف ما يحدث في قطاع غزة بأنه «طغيان مروع يعيدنا إلى مآسي التاريخ، وينذر بتداعي الآليات الدولية للعدالة والمحاسبة، في ظل تفاقم هذه الأزمة الإنسانية المروعة في قطاع غزة، جرّاء استمرار جرائم الإبادة والتجويع والتهجير القسري على مرأى ومسمع المجتمع الدولي والعالم بأسره».