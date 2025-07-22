أعلنت Apple عن توسع متجر Apple Retail في السعودية مع إطلاق متجر Apple Store عبر الإنترنت وتطبيق Apple Store، مقدماً للمرة الأولى دعماً مباشراً من Apple باللغة العربية.

وسيتمكن العملاء في المملكة من التسوق لشراء تشكيلة منتجات Apple الكاملة، والحصول على دعم استثنائي من أعضاء فريق Apple.

من جهتها، قالت نائبة الرئيس الأولى لقسم البيع بالتجزئة في Apple ديردري أوبراين: «يُسعدنا تقديم متجر Apple Store عبر الإنترنت وتطبيق Apple Store إلى المملكة العربية السعودية، لنقدم لعملائنا طريقة جديدة لاكتشاف تشكيلة منتجات Apple وخدماتها الكاملة والتسوق لشرائها. فعملاؤنا في السعودية لديهم شغف واضح بالإمكانات التي تتيحها لهم التكنولوجيا».