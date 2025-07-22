نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية، ورشة عمل بعنوان «الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية والبرامج والمبادرات التمويلية لصندوق التنمية الزراعية»، بمركز التدريب الزراعي.

وشهدت الورشة مشاركة فعالة من المزارعين والمهتمين في المجال الزراعي، وتم تناول العديد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تحسين الإنتاج الزراعي وتوفير الدعم المالي والفني للمزارعين.

وناقشت الورشة العديد من المحاور، منها كيفية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية، إضافة إلى استعراض البرامج والمبادرات التمويلية المتاحة. كما تم تقديم تجارب ناجحة لمزارعين استفادوا من هذه الخدمات، ما ساهم في تحفيز الحضور على استغلال هذه الفرص المتاحة.

وأكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان المهندس محمد بن علي آل عطيف أن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاجية الزراعية، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.