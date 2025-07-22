التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي مشايخ محافظة العيدابي وأهاليها، وذلك خلال جولته التفقدية للمحافظة.

وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المحافظة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، موجهاً بمتابعتها والرفع بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين. وأوضح أمير منطقة جازان أن زيارة محافظة العيدابي والالتقاء بالأهالي وتبادل وجهات النظر حول كل ما يعنى بالتنمية في المحافظة، تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بما يلبي احتياجات المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة. واستمع أمير جازان إلى كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم، سعود بن محمد الغزواني، رحّب فيها نيابة عن أهالي محافظة العيدابي والمراكز التابعة لها بزيارة أمير المنطقة وسمو نائبه، التي تأتي تأكيداً لحرص الحكومة الرشيدة على تتبع وتوفير أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة، مؤكداً دور أمير المنطقة في التنمية ودعمه المتواصل لجميع القطاعات الخدمية، مشيراً إلى أن توجيهات سموه ومتابعته الدائمة ركيزة أساسية في دفع عجلة المشروعات التنموية والخدمية، والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف القطاعات. كما اطّلع أمير منطقة جازان ونائبه، على عرض عن المشروعات البلدية بمحافظة العيدابي، منها (26) مشروعاً منجزاً، بتكلفة بلغت (85) مليون ريال، وهي (23) مشروعاً بلدياً تشمل مشروعات السفلتة والنظافة وتشغيل المدينة، ومشروع لدرء أخطار السيول، ومشروعان استثماريان، إلى جانب (11) مشروعاً جاري العمل على تنفيذها بتكلفة تبلغ (119) مليون ريال، تشمل (10) مشروعات بلدية في السفلتة والنظافة وتشغيل المدينة، ومشروع سوق العيدابي الاستثماري.