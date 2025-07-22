بناء على توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، تنظّيم منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 في دمشق، بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، بهدف استكشاف فرص التعاون وتوقيع اتفاقيات تعزز التنمية المستدامة، حسبما أعلنته الوزارة.وقالت الوزارة في بيان عبر منصة «X»: «هذا المنتدى يسهم في تعزيز أواصر العلاقات الثنائية، واستمراراً للجهود السعودية لدعم سورية بما يسهم في استقرارها في مرحلتها الحالية لتعافي اقتصادها وتعزيز مصالح شعبها، بناء على توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز».وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم التنسيق مع اتحاد الغرف لترتيب زيارة عمل إلى سورية بمشاركة وفد كبير من القطاع العام وشركات القطاع الخاص، لافتة إلى أنها ستعمل بالتعاون مع الجهات المعنية للبلدين على تسهيل خطوات استكشاف الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات.وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي مع تفعيل دور القطاع الخاص السعودي وتمكينه، بما في ذلك حصر الشركات الراغبة في الاستثمار في سورية، وتنظيم عدد من ورش العمل.