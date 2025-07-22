التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في العاصمة البريطانية لندن، اليوم، مجموعة من منسوبي الوزارة المبتعثين للدراسة في الخارج.

وأكد خلال اللقاء حرص القيادة على دعم المبتعثين وتوفير جميع الإمكانات التي تسهم في تهيئة بيئة تعليمية متميزة لهم، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030.

وأعرب وزير الداخلية خلال اللقاء عن اعتزازه بما يحققه المبتعثون من نجاحات أكاديمية ومهنية، مؤكدًا أن عليهم تمثيل المملكة خير تمثيل، واستثمار فترة الابتعاث في مواصلة التميز، واكتساب المعرفة، ليعودوا للمملكة وهم يحملون العلم والمعرفة للإسهام في بناء وطنهم والمشاركة في مسيرته التنموية الطموحة.

حضر اللقاء مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.