التقى رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى المملكة الأردنية الهاشمية محمد بن حسن مونس، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها.وأكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي أهمية استمرار التواصل والتشاور المشترك بما يخدم صالح البلدين والشعبين الشقيقين، والبناء على العلاقة المتينة الراسخة بين المملكتين، والتنسيق والتشاور البرلماني بما يخدم المصالح المشتركة وقضايا أمتنا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والدفع بكل الجهود لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات العاجلة للقطاع.من جهته، أكد القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى الأردن محمد مونس، عمق العلاقات الأخوية، بفضل حرص وتوجيهات القيادة الحكيمة لكلا البلدين، مشيراً إلى أنها علاقات تعكس الروابط العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين، والتي تعتبر نموذجاً للتعاون الإيجابي بين الدول العربية.