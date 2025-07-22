يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان تنفيذ سلسلة من الورش التدريبية في الإسعافات الأولية، والتي تأتي ضمن مشروع معاذ الذي أطلقته هيئة الهلال الأحمر السعودي مطلع العام الميلادي 2025، إذ أقيمت ورشة تدريبية في المهارات الأساسية للإسعافات الأولية قدمها المدرب الاخصائي بيشي الصرخي.





وتم خلال الورشة إيضاح مفهوم الإسعافات الأولية وأهميتها، ثم تطرق لعدد من المهارات الأساسية التي يجب على كل إنسان تعلمها لأي أمر طارئ قد يصادفه في حياته، ثم قام بتدريب مجموعة من الموظفين على كيفية الإنعاش القلبي والرئوي واستخدام جهاز الصدمات، وأخيراً كيفية التعامل مع الغصة إذا أصابت طفلاً.





يذكر أن هذه السلسلة تستهدف الموظفين والموظفات في فرع وزارة الشؤون الإسلامية، وتهدف إلى توعيتهم بأهمية تعلم مهارات الإسعافات الأولية وذلك لسرعة التعامل مع الحالات المرضية الطارئة التي قد تحدث في المؤسسة التي يعمل بها الموظف أو الموظفة.