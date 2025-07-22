نفّذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أكثر من 8,000 زيارة تفتيشية خلال الربع الثاني من عام 2025، شملت مختلف المناطق والأنشطة الاقتصادية، بهدف رصد المخالفات وضمان امتثال المنشآت لنظام مكافحة التستر.

وشملت الجولات التفتيشية الأسواق المركزية، وأنشطة البيع بالتجزئة للكماليات، وإكسسوارات الملابس، والأدوات الصحية، والأجهزة الإلكترونية، والمطاعم، والصالونات الرجالية وغيرها من الأنشطة المستهدفة.

ووفقًا لبيان وزارة التجارة، فقد تلقت 1,704 بلاغات عن شبهات تستر تجاري خلال الفترة نفسها، أحيلت إلى الفرق الرقابية، وأسفرت عن ضبط مخالفات تجارية ومخالفات تتعلق بنظامي العمل والإقامة.

كما أُحيلت 147 مخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر، فيما أُحيلت 13 مخالفة إلى النيابة العامة، وبلغ إجمالي الغرامات المفروضة على المخالفين 2,189,600 ريال.

ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة والبرنامج الوطني لتعزيز النزاهة والشفافية في السوق السعودية، ودعم بيئة تجارية تنافسية ونظامية تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.