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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم, من تكوّن عوالق ترابية على منطقة الباحة, تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح بين (3 - 5) كلم, على مدينة الباحة, ومحافظات بلجرشي, والعقيق, والمندق, وبني حسن, والقرى, والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

‏ ونبّه المركز أيضًا من أتربة مثارة على منطقة الباحة تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة, شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح بين (1 - 3) كلم، على محافظات القطاع التهامي المخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والأجزاء المجاورة لها, وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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