شددت وزارة التعليم على إسناد تدريس جميع المواد الدراسية في مراحل التعليم العام إلى المتخصصين من المعلمين والمعلمات والاستفادة من وفر التخصصات الأخرى في حال عدم وجود المتخصصين، على أن يتم إسناد تدريس جميع تخصصات ذوي الإعاقة إلى المتخصصين، ثم إلى تخصصات الوفر من نفس المجال، ثم من وفر التعليم العام.وأكدت الوزارة، في دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية على تفعيل التعليم عن بعد والاستفادة من النماذج التشغيلية للتعليم الإلكتروني في حال وجود احتياج تدريسي في الصف الدراسي، ويتم إسناد تدريس المواد الدراسية التي ليس لها متخصصين وفق الآتي: مادة (علم الأرض والفضاء) في المرحلة الثانوية يدرسها تخصص (علم الأرض - الأحياء)، مواد (مبادئ العلوم الصحية - الرعاية الصحية - أنظمة جسم الإنسان - تطبيقات في العلوم الصحية - الابتكار في العلوم الصحية) في المرحلة الثانوية يدرسها تخصص (الأحياء - جميع مسارات العلوم)، مادة (علم البيئة) في المرحلة الثانوية يدرسها تخصص (الأحياء - جميع مسارات العلوم - علم الأرض)، ومادة (المهارات الرقمية) في المرحلة الابتدائية والمتوسطة يدرسها تخصص الحاسب الآلي (جميع المؤهلات)، ومواد (المهارات الرقمية - هندسة البرمجيات - إنترنت الأشياء - علم البيانات - الذكاء الاصطناعي - التقنية الرقمية - الأمن السيبراني - التصميم الهندسي) في المرحلة الثانوية يدرسها تخصص الحاسب الآلي (جميع المؤهلات)، ومواد (العلوم والمهارات الإدارية - مقدمة في الأعمال - مبادئ الاقتصاد - الإدارة المالية - السكرتارية والإدارة المكتبية - إدارة الفعاليات - مبادئ الإدارة - تخطيط الحملات التسويقية - المعرفة المالية - المحاسبة - الاقتصاد - إدارة أعمال - صناعة القرار في الأعمال الحملات التسويقية - ريادة الأعمال التسويق) في المرحلة الثانوية يدرسها تخصص (علم الإدارة) أو أحد فروعها، ومادة (المواطنة الرقمية) في المرحلة الثانوية يدرسها تخصص الدراسات الاجتماعية (جميع المؤهلات)، ومادة (الفنون) في المرحلة الثانوية يدرسها تخصص التربية الفنية والاقتصاد المنزلي (جميع المؤهلات)، ومواد (التربية البدنية والدفاع عن النفس (بنين - بنات) - اللياقة والثقافة الصحية) في جميع المراحل الدراسية يدرسها تخصص التربية البدنية (جميع المؤهلات)، ومادة (الإحصاء) في المرحلة الثانوية يدرسها تخصص (الرياضيات جميع المؤهلات)، ومادة (الدراسات النفسية والاجتماعية في المرحلة الثانوية يدرسها تخصص علم النفس وعلم الاجتماع أو المكلفون بالتوجيه الطلابي، ومواد (مبادئ القانون - تطبيقات في القانون) في المرحلة الثانوية يدرسها تخصص (الدراسات الإسلامية مؤهل جامعي)، ومادة مهارات البحث ومصادر المعلومات في المرحلة الثانوية يدرسها تخصص (مكتبات) واللغة العربية (جميع المؤهلات)، ومادة (التربية المهنية) في المرحلة الثانوية يدرسها تخصص علم الإدارة - المكتبات - الدراسات الاجتماعية (جميع المؤهلات)، ومادة (المهارات الحياتية والأسرية في جميع المراحل الدراسية) يدرسها تخصص الاقتصاد المنزلي (جميع المؤهلات) - الدراسات الاجتماعية (جميع المؤهلات) - علم نفس واجتماع (جميع المؤهلات) - الدراسات الإسلامية (جميع المؤهلات)، ومن وفر جميع التخصصات، ومادة (الهندسة) في المرحلة الثانوية يدرسها تخصص الفيزياء - مسار الفيزياء - الرياضيات (جميع المؤهلات)، ومادة (التفكير الناقد) في المرحلتين المتوسطة والثانوية يدرسها تخصص علم نفس واجتماع (جميع المؤهلات) - الدراسات الاجتماعية (جميع المؤهلات، ومن وفر جميع التخصصات، ومشروع تخرج في المرحلة الثانوية تدرس وفق الآتي: العلوم والهندسة يدرسها تخصص الحاسب الآلي (جميع المؤهلات)، والصحة والحياة يدرسها تخصص (أحياء - جميع مسارات العلوم)، وإدارة الأعمال يدرسها تخصص (علم الإدارة)، ومواد المجال الاختياري للمرحلة الثانوية يتم التنسيق مع قسم شؤون المعلمين لتحديد المجالات لكل مدرسة على حسب تخصصات الوفر المتاحة وفق الآتي: تسند مادة المهارات الإدارية لتخصص علم الإدارة - المكتبات)، وتسند مادة التنمية المستدامة لتخصص (الأحياء - الكيمياء - الفيزياء - علم الأرض - جميع مسارات العلوم - العلوم)، وتسند مادة التصميم الرقمي لتخصص (الحاسب الآلي - التربية الفنية - الاقتصاد المنزلي)، وتسند مادة اللغة الصينية لتخصص (اللغة الصينية – دبلوم اللغة الصينية).