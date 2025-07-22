طالب عدد من المرشحين والمرشحات المستبعدين من الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1447هـ، وزارة التعليم بتوضيح أسباب استبعادهم، رغم اجتيازهم اختبار الرخصة المهنية، وتلقيهم دعوات للمقابلات الشخصية، تمهيداً للتعيين على عقود «المكانية» التي تشترط عدم أحقية النقل الخارجي بعد التعيين. وأكد المرشحون لـ«عكاظ» (تحتفظ الصحيفة بأسمائهم)، أنهم فوجئوا بإقصائهم النهائي عبر بوابة الاستعلام في موقع الوزارة دون أي توضيحات، رغم استكمالهم كافة المتطلبات، وأوضحوا، أن وزارة التعليم أعلنت خلال رمضان الماضي فتح التقديم على 10,499 وظيفة تعليمية، وتقدّم حينها من اجتازوا اختبار الرخصة المهنية، ليتم لاحقاً في 12/‏‏10 إرسال رسائل ترشيح أولي، تبعتها دعوات للمقابلات الشخصية في 23/‏‏10، ووفقاً للمادة (28) من لائحة الموارد البشرية، التي تنص على أن من تتم دعوته للمقابلة يُعد «مرشحًا نهائيًا».وأشاروا إلى أنهم تكبدوا عناء السفر من مناطق مختلفة لحضور المقابلات في إدارات التعليم، معتقدين أن الترشيح أصبح مؤكداً بعد المقابلات، إلا أن الصدمة جاءت لاحقاً بالاستبعاد النهائي دون أسباب واضحة. وأضاف المرشحون، أن بعض إدارات التعليم ردت على استفساراتهم بأن عدد المرشحين يطابق عدد الوظائف المعلنة، ما زاد من استغرابهم من الاستبعاد المفاجئ. وطالبوا الوزارة بإيضاح آلية الفرز، وكيف تم استبعادهم رغم اعتبارهم «مرشحين نهائيين» بموجب المادة (28)، التي تنص على أن المفاضلة تتم بين المتقدمين بناءً على الأعلى نقاطاً، وأن الإعلان النهائي للتعيين يتم بعد انتهاء إجراءات المقابلة والمطابقة.ودعا المتحدثون لـ«عكاظ»، إلى فتح باب التظلمات والاعتراضات لكل من تم استبعاده دون مبرر، خصوصاً أن بعضهم خسر فرصاً وظيفية أخرى بعد اعتمادهم على الترشيح التعليمي.وفي سياق متصل، زوّدت الوزارة، المرشحين خلال مراحل الترشيح النهائية بشهادات تعريفية بالرواتب عبر نظام «فارس»، توضح الاسم والسجل المدني وجهة العمل وتاريخ بدء الخدمة، واختتمت: «تشهد وزارة التعليم بأن الموظف أعلاه أحد منسوبيها حتى تاريخه»، ما يعزز من استحقاقهم للتوظيف ويزيد من غموض الاستبعاد.