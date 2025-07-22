أسر سورية بمحافظة اللاذقية يتسلمون حقائب إيوائية. (واس)
أسر سورية بمحافظة اللاذقية يتسلمون حقائب إيوائية. (واس)
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية على الأسر المتضررة من الحرائق، التي اندلعت بريف محافظة اللاذقية في الجمهورية العربية السورية.

إذ جرى أمس توزيع 1,500 حقيبة إيوائية في محافظة اللاذقية في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 1,500 أسرة متضررة من الحرائق.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تبذلها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المتضررين من الشعب السوري الشقيق.
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