عكس النمو المتسارع لعدد الشركات الناشئة الأجنبية الحاصلة على ترخيص «ريادي» من وزارة الاستثمار، الذي وصلت نسبته إلى 118% حتى منتصف العام الحالي، مستوى الثقة المتزايدة من قبل روّاد الأعمال الأجانب في البيئة الريادية والاستثمارية بالمملكة، مدعوماً بمرونة التنظيمات والتشريعات، وبنية تحتية رقمية متقدّمة، وبرامج تمكينية متنوعة، أطلقتها السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي لريادة الأعمال.ويمثّل هذا النمو المطرد حرص القيادة الرشيدة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تمكين الجهات الممكنة لمنظومة ريادة الأعمال وروّاد الأعمال الدوليين والمحليين من تأسيس مشاريعهم بسهولة مع شركائهم من مختلف دول العالم، دعماً لتوجّهات المملكة في تنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال ضمن مستهدفات الرؤية، التي لعبت دوراً محورياً في استقطاب روّاد الأعمال، ودعمهم خلال مراحل التأسيس والنمو، عبر توفير البيئة الملائمة لتطوير النماذج الأولية، والإرشاد، وربطهم بالمستثمرين وشركاء السوق، بما يُسهم في تمكينهم من الانطلاق بفعالية في السوق السعودية.