يشهد العالم غداً (الثلاثاء) أقصر مدة دوران للأرض في التاريخ الحديث، حسب ما أعلنه علماء الجيولوجيا والفيزياء الفلكية.

ووفق البيانات الفلكية، بلغ أقصر يوم سابق في 10 يوليو 2025 أقل بـ1.36 ميلي ثانية عن المعدل الطبيعي البالغ 86400 ثانية (24 ساعة)، فيما سجل 9 يوليو انخفاضاً مقداره 1.3 ميلي ثانية.

وأوضح العلماء أن هذا التسارع غير المسبوق في دوران الأرض قد يؤثر على أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) والأقمار الاصطناعية ومعايير الوقت الدولية، مشيرين إلى أن الظاهرة ما زالت قيد البحث، مع فرضيات تربطها بتغيرات الغلاف الجوي، وذوبان الجليد، وتحولات في لب الأرض والمجال المغناطيسي.

ومن المحتمل أن يفرض هذا التسارع على العالم خطوة زمنية نادرة بحلول 2029، وهي إضافة ثانية كبيسة سالبة عبر حذف ثانية من التوقيت العالمي المنسق (UTC) لمواءمته مع دوران الأرض الأسرع.