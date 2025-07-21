تابعوا عكاظ على
Google News Account
تابعوا عكاظ على
Google News Account

اطلع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز على جهود فرع المجاهدين بالمنطقة، وذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة عالي القحطاني.

واطلع أمير جازان على التقرير السنوي وما يتضمنه من جهود فرع الإدارة العامة للمجاهدين في المنطقة وأعماله مع الجهات الأمنية.

وأشاد أمير منطقة جازان، بما تقوم به إدارة المجاهدين من مهمات وواجبات وفق المنظومة الأمنية، حاثاً منسوبيها على بذل المزيد من الجهود والتفاني في الأعمال الموكلة للفرع.

أخبار ذات صلة
 
البنك السعودي الأول يحقق صافي دخل بعد الزكاة وضريبة الدخل 4.3 مليار ريال سعودي للنصف الأول من عام 2025
البنك السعودي الأول يحقق صافي دخل بعد الزكاة وضريبة الدخل 4.3 مليار ريال سعودي للنصف الأول من عام 2025
«الصناعة والثروة المعدنية»: تخصيص 7 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في الرياض ومكة وعسير والباحة
«الصناعة والثروة المعدنية»: تخصيص 7 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في الرياض ومكة وعسير والباحة