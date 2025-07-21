اطلع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز على جهود فرع المجاهدين بالمنطقة، وذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة عالي القحطاني.



واطلع أمير جازان على التقرير السنوي وما يتضمنه من جهود فرع الإدارة العامة للمجاهدين في المنطقة وأعماله مع الجهات الأمنية.



وأشاد أمير منطقة جازان، بما تقوم به إدارة المجاهدين من مهمات وواجبات وفق المنظومة الأمنية، حاثاً منسوبيها على بذل المزيد من الجهود والتفاني في الأعمال الموكلة للفرع.