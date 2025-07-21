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كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه تمت معالجة مواقع انتشار قرود البابون بالرياض، مؤكداً أن انتشارها جاء نتيجة اقتناء غير نظامي، وحذر من خطورة تربية الكائنات الفطرية.

وقال المركز في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «X»: «إشارة إلى الفيديو المتداول عن وجود قرود البابون في بعض المواقع بمنطقة الرياض، يوضح المركز أنه باشر المواقع منذ رصد المشكلة، وتمت معالجة الجزء الأكبر، وجارٍ استكمال المعالجة».

وأضاف المركز أن الأعداد المرصودة ليست ضمن نطاق الانتشار الطبيعي لقرود البابون، وهي ناتجة عن قيام بعض الأفراد بتربيتها وإطلاقها.

وأكد المركز خطورة اقتناء الكائنات الفطرية، ودعا إلى الإبلاغ عن أي حالات مشابهة عبر الرقم الموحد: 19914.

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