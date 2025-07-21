طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والإشراف عليها (منصة استطلاع)، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 39 مشروعاً ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 12 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع «اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات» ومشروع «اللائحة التنفيذية لأنشطة نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية»؛ اللذين تهدف من خلالهما الهيئة العامة للنقل إلى تنظيم نشاط توصيل الطلبات، وتشجيع الاستثمار فيه، ‏بالتنسيق مع الجهات المعنية‏، وتنظيم أنشطة نقل البضائع عبر الدراجات الآلية. وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع الأول إلى تاريخ 29 من الشهر الجاري، بينما تتيح الاستطلاع على المشروع الثاني إلى يوم 1 أغسطس.

وشهدت المنصة طرح وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع «دليل السجلات الزراعية»، الذي تسعى من خلاله الوزارة إلى توفير شهادة تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالحيازات الزراعية وملاكها وما تحتويه من أنشطة زراعية وحيوانية، وترتبط برقم تعريفي بكل حيازة زراعية؛ لتمكين كافة الجهات المعنية من تقديم خدماتها عبر القراءة الإلكترونية للبيانات الخاصة بتلك الحيازات، وتيسير حصول المستفيد والمستثمر الزراعي على جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات ذات العلاقة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 29 يوليو 2025.

وطرحت الهيئة السعودية للمياه عبر المنصة مشروع «دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي»؛ بهدف تنظيم العلاقة بين مقدمي خدمة المياه والمستهلكين، من خلال وضع قواعد واضحة وملزمة تحدد الحقوق والواجبات، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 1 أغسطس 2025.

من جانبها، طرحت وزارة الصحة مشروع «تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة»؛ الذي يهدف إلى تحديث الاشتراطات الواجب توفرها لدى المنشآت الصحية الخاصة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 16 أغسطس 2025.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيداً لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.