جددت الدول الأعضاء في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) ثقتها في المملكة العربية السعودية، بانتخابها رئيساً لمجلس إدارة المعهد للمرة الثالثة على التوالي (2025-2027)، وذلك خلال الاجتماع الـ29 لمجلس إدارة المعهد، الذي تستضيفه المدينة المنورة، بمشاركة ممثلين من 13 دولة.

ويؤكد انتخاب المملكة مجدداً مكانتها الرائدة في قيادة جهود التقييس في العالم الإسلامي، ودورها الفاعل في ترسيخ التعاون الفني، وتعزيز البنية التحتية للجودة بما يخدم التجارة البينية ويُسهم في دعم النمو الاقتصادي للدول الأعضاء.

وأعرب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي عن اعتزازه بهذه الثقة، مشدداً على التزام المملكة بمواصلة دعم جهود معهد (SMIIC)، وتعزيز العمل الفني المشترك، من خلال تطوير المنظومة التشريعية والفنية لأنشطة التقييس، بما يواكب تطلعات الدول الإسلامية ويُحقق مصالحها المشتركة.

وتُعدُّ رئاسة المملكة للمعهد امتداداً لدورها الريادي في المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمواصفات والجودة، كما تعكس قدرتها على قيادة المبادرات التي تعزز من موقع المنتجات الإسلامية في الأسواق العالمية.