أشرف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز الصقر، ووزير التجهيز والإسكان التونسي صلاح الزواري، على تسليم 129 مسكناً جماعياً ممولاً من الصندوق السعودي للتنمية في محافظة سوسة جنوب العاصمة تونس.

وأعرب الوزير الزواري، عن شكره وتقديره للمملكة على دعمها ووقوفها الدائم إلى جانب تونس، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيستفيد منه أصحاب الدخل المحدود.

من جانبه، هنّأ السفير الصقر الأسر المستفيدة من المشروع، مؤكداً أن المملكة تقف مع تونس في كل ما من شأنه دعم النمو والتنمية، والإسهام في العديد من المجالات.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع الذي يتوزع على عددٍ من محافظات تونس، تقديم 4,715 مسكناً اجتماعياً بتمويلٍ ميسر من الصندوق السعودي للتنمية تبلغ قيمته 150 مليون دولار.