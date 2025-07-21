كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء تسجيل 8 مخالفات على منشآت صيدلية خلال شهر يونيو 2025، مشيرة إلى أن إجمالي الغرامات الموقعة عليها 1,018,200 ريال؛ بسبب عدم التزامها بنظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية «رصد».

وأكدت الهيئة أن ثلاث منشآت لم تلتزم بالتبليغ المباشر لتحرك الدواء من خلال النظام، فيما لم تلتزم ثلاث منشآت أخرى بتوفير مستحضراتها المسجلة في السوق. كما سُجلت مخالفتان لمنشأتين لم تلتزما بالتبليغ عن توقع نقص أو انقطاع في إمدادات الأدوية بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون.

وأوضحت الهيئة أن نظام «رصد» يعمل على تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية، منذ خروجها من المصنع حتى وصولها للمستهلك، بالاعتماد على أحدث الوسائل التقنية، لتحقيق التوفر والأمن الدوائي ومكافحة الغش التجاري.