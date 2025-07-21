كشفت الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني تمكين أكثر من 9,600 مستفيد في مختلف برامجها التدريبية خلال النصف الأول من عام 2025، ضمن المرحلة الثانية من برنامج «سايبرك»، الذي يهدف إلى بناء القدرات الوطنية ورفع الجاهزية السيبرانية لدى الجهات الوطنية.وشملت جهود الأكاديمية تدريب أكثر من 3,200 مسؤول ومختص في الأمن السيبراني عبر النسخة الثانية من «البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية»، الذي تضمن تنفيذ تمارين واقعية لمحاكاة الهجمات السيبرانية بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).وبلغ عدد المستفيدين من «البرنامج التدريبي لموظفي الجهات الوطنية» أكثر من 700 مختص يمثلون أكثر من 300 جهة، حيث قُدمت لهم دورات مكثفة تغطي مختلف مجالات الأمن السيبراني.وفي الجانب القضائي، تم تدريب أكثر من 200 من القضاة ضمن برنامج مخصص يعزز فهمهم لقضايا الأمن السيبراني، ويؤهلهم للتعامل مع الأدلة الرقمية والإجراءات الفنية ذات الصلة.وفي إطار تأهيل الجيل الجديد، طورت الأكاديمية مهارات أكثر من 4,200 طالب وطالبة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، فيما استفاد أكثر من 1,300 مختص في تقنية المعلومات من برنامج تأهيلي في 5 مجالات رئيسية، أبرزها اختبار الاختراق والاستجابة للحوادث السيبرانية.