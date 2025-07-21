أوضحت المنصة الوطنية للقبول الموحد (قبول) أن ترقيات رغبات المتقدمين والمتقدمات للقبول في الجامعات الحكومية وكليات التدريب التقني والمهني في مرحلة الفرص الإضافية لا تسير بالتدرج حسب قائمة الرغبات بل تُمنح للرغبة الأفضل المتاحة فوراً، وفي حال عدم توفر رغبة أعلى سيستمر المقبولون في الرغبة التي تم تأكيدها سابقاً، وترشيح المتقدم تلقائياً لأعلى رغبة متاحة تتناسب مع نسبته الموزونة، شريطة أن تكون ضمن الرغبات التي قام بإدخالها مسبقاً، ويتوفر بها مقعد شاغر خلال فترة الفرص الإضافية.

وأكدت المنصة أن الترقيات قد تصل في أي وقت خلال الفترة، ما يتطلب متابعة المنصة والرسائل النصية والبريد الإلكتروني. ويجب تأكيد الترقية فور استلام الإشعار، قبل فقدان الفرصة الإضافية تلقائياً بعد 24 ساعة. ولفتت المنصة إلى أنه قد تُمنح فرصة إضافية في الأيام القادمة على أحد المقاعد الشاغرة بناءً على ترتيب الرغبات والنسبة الموزونة.