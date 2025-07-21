



في خطوة نوعية نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم، أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مبادرة المواقف الخدمية الذكية بفرعها في منطقة مكة المكرمة، بهدف تسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات الحكومية دون عناء. وتعتمد هذه المواقف على جهاز صوتي ذكي يُتيح للأشخاص من ذوي الإعاقة طلب الخدمة مباشرة من داخل السيارة، دون الحاجة للدخول إلى مبنى الهيئة، ما يُعد تحولاً تقنياً يُعزز الاستقلالية والخصوصية وسهولة الوصول.



وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن نهج استراتيجي شامل لتحسين تجربة المستفيدين ورفع مستوى رضاهم، وذلك من خلال دمج معايير الجودة في البنية التحتية للخدمة، وليس فقط في المنتجات أو القياسات الفنية. وأوضحت أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، من خلال الإسهام في رفع جودة الحياة وخلق بيئة خدمية شاملة تراعي احتياجات مختلف الفئات، مشيرة إلى أن المواقف الجديدة تمثّل نموذجاً يُحتذى به في تقديم خدمات حكومية ذكية وإنسانية في آنٍ واحد. وشددت على أهمية شمولية المواصفات القياسية التي تعتمدها، والتي تتضمن متطلبات دقيقة تُراعي احتياجات ذوي الإعاقة في عدة مجالات، من أبرزها: الكراسي المتحركة وأدوات المشي، والمصاعد والمنحدرات، واللوحات الإرشادية، ومراكز خدمة المستفيدين «حيّاك» وأماكن الانتظار المهيأة.



يُذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الجهود التطويرية التي تبذلها الهيئة لضمان بيئة خدمية صديقة للجميع، تؤسس لمجتمع أكثر شمولية واستدامة.