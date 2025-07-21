أعلنت بلدية القليب إطلاق مبادرة بيئية جديدة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وتعزيز المساحات الخضراء في المدينة، من خلال تنسيق الأشجار وتقليمها وتوزيعها بشكل متناسق في الشوارع الرئيسية والفرعية، إضافة إلى القرى التابعة لها.



وجاءت هذه المبادرة ضمن خطة البلدية الشاملة لتجميل المدينة ورفع جودة الحياة لسكانها، حيث تم حتى الآن إصلاح 850 متراً مربعاً من المسطحات الخضراء، وتقليم وتنسيق 275 شجرة لتعزيز التناسق الجمالي والبيئي.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالمحسن الشرافي أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع رؤية الأمانة والبلدية الرامية إلى تحسين البنية التحتية الخضراء وخلق بيئة حضرية مستدامة وجذابة.

وأضاف أن المبادرة تشمل اختيار أنواع الأشجار المناسبة للبيئة المحلية، وضمان توزيعها بشكل متوازن لتعزيز القيمة الجمالية والبيئية للمدينة.

يذكر أن بلدية القليب تواصل تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية التي تهدف إلى تحسين الخدمات البلدية ورفع مستوى جودة الحياة، انطلاقاً من التزامها بتوفير بيئة نظيفة وخضراء تلبي تطلعات السكان وتعزز الاستدامة البيئية.