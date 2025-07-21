أعلنت هيئة الحكومة الرقمية دمج وإغلاق (267) منصة رقمية في مختلف القطاعات، ضمن جهودها الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية وتعزيز الكفاءة الرقمية، إذ يعكس هذا الإجراء التزام الجهات الحكومية برفع جودة الخدمات الرقمية وتحقيق التكامل بين المنصات، بما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية.

وتضمنت هذه الجهود تطبيق معايير جديدة لتنظيم حوكمة المنصات الحكومية، وتعزيز استخدام الموارد التقنية المشتركة، مثل: «النفاذ الوطني الموحد»، و«الدفع الإلكتروني»، و«قناة التكامل الحكومية»، إضافة إلى الالتزام بنظام التصميم الموحد (كود المنصات)، بما يُسهم في تقديم خدمات رقمية موحدة وفعّالة.

وأطلقت الهيئة برنامج «الحكومة الشاملة» في عام 2022، حيث نجح البرنامج في إغلاق وتقليص عدد المنصات الحكومية من (817) منصة عند إطلاقه إلى (550) منصة مع نهاية النصف الأول من عام 2025؛ ويهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الحكومية، وتقديم خدمات رقمية أكثر فعالية، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي ويعزز رضا المستفيدين.

وأكدت الهيئة أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية لتطوير وإدارة النطاقات والمنصات الرقمية بشكلٍ فعّال، مع التركيز على إتاحة الخدمات عبر التطبيق الوطني الشامل (توكلنا) المقدم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ما يعزز تجربة المستخدم ويضمن تقديم خدمات حكومية تتمحور حول احتياجات المستفيدين، بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة.

وفي هذا السياق، ثمّنت الهيئة الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية في تبني الحلول التقنية الحديثة والالتزام بتقديم خدمات رقمية عالية الجودة، كما شددت على أهمية مواصلة العمل لتطوير بيئة رقمية متكاملة ترفع كفاءة المنصات الإلكترونية، وتعزز مكانة المملكة في المؤشرات الدولية للحكومة الرقمية.

وتبرز هذه الجهود من خلال أمثلة نوعية، حيث تُجسد وزارة البلديات والإسكان نموذجاً رائداً في التحول الرقمي عبر إغلاق (37) منصة مختلفة ضمن منصة «بلدي»، محققة نسبة إنجاز تجاوزت (80%)، ما يسهم في توحيد الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين، كما تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية ريادتها الرقمية من خلال منصة «لوجستي»، التي تقدم أكثر من (200) خدمة تغطي مختلف قطاعات النقل، وتُسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية اللوجستية ودعم الاقتصاد الوطني، وفي قطاع الصحة، تقود وزارة الصحة تحولا رقميا شاملا عبر منصة «صحتي»، التي توفر تجربة موحدة لأكثر من (30) مليون مستخدم، وشمل هذا التحول إصدار أكثر من (140) مليون وصفة إلكترونية بعد دمج منصتي «وصفتي» و«الملف الصحي الموحد»، إلى جانب تقديم أكثر من (80) مليون موعد و(7) ملايين استشارة فورية من خلال دمج خدمات «موعد» و«صحة»، بما يعزز كفاءة الرعاية الصحية، ويرفع جودة الحياة، ويدفع نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.