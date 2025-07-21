أطلق مجلس الضمان الصحي (ضمان) إستراتيجيته 2025 - 2027، ضمن إطار مساعيه إلى أن يكون جهة تنظيمية رائدة في تمكين خدمات الرعاية الصحية التي تتمركز حول المستفيد والمبنية على الجودة والكفاءة.ويواصل المجلس من خلال إستراتيجيته، وتعزيز جهوده لتسهيل وصول المستفيدين إلى خدمات صحية عالية الجودة، وذلك من خلال منظومة تتسم بالشفافية والابتكار، وتعزز من تمكين مقدمي الخدمات الصحية وأصحاب العمل.وتستند الإستراتيجية الجديدة على 5 محاور رئيسة ترتكز على منظومة محورها المستفيد، ومُمكّنة لأصحاب العمل، تقودها البيانات والتقنية الذكية، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الرعاية الصحية المبنية على الجودة والكفاءة، وتعزيز الالتزام، إلى جانب تأكيد مكانة المجلس جهةً مبتكرة، مستدامة، ومميزة رقمياً.من جانبها، أكدت المتحدثة باسم مجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، أن إطلاق إستراتيجية المجلس 2025 - 2027، يُعدُّ امتداداً للجهود المتواصلة؛ لتعزيز الجودة والكفاءة من خلال بيئة تتسم بالشفافية والمصداقية، والمرونة والتكيف، والابتكار والاستدامة، والتميّز المؤسسي.وأوضحت الطريقي، أن المجلس طوّر 47 مبادرة، ضمن 9 برامج وضعت لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمجلس، مبينة، أن هذه الأهداف تركز على زيادة الخدمات الوقائية ضمن حزم المنافع الأساسية لمستفيدي الضمان الصحي، وتعزيز فاعلية مقدمي خدمات الرعاية الصحية لتبني الرعاية الصحية المبنية على الكفاءة والجودة، إضافة إلى رفع مستويات الامتثال من خلال تمكين أصحاب العمل من توفير التغطية الصحية لموظفيهم عبر حلول مبتكرة وفعالة. كما تهدف؛ لتبني حلول الذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار، والارتقاء بجودة البيانات وحوكمتها، وتعزيز كفاءة العمليات، بما يواكب مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030، في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمنظومة الصحة، ورعاية صحية مبنية على الجودة والكفاءة.