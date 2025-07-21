استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة أمس، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك إبراهيم محمد آل عتيق، الذي قدم للسلام على أمير منطقة تبوك بمناسبة تكليفه مديراً لفرع الهيئة بالمنطقة.وهنأ الأمير فهد بن سلطان، آل عتيق، متمنياً له التوفيق والسداد في مهمات عمله، منوهاً باهتمام القيادة بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكداً أهمية ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهمات.وأعرب مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على توجيهاته السديدة، وعلى ما يلقاه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دعم واهتمام من أمير المنطقة.