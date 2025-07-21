يشكو سكان حي دُرَّة المنسك بمدينة أبها من تدهور حالة الطرق الرئيسية أو الفرعية، ويقول يوسف أحمد رافع: سنوات المعاناة مستمرة نتيجة الحفر العشوائي الذي قامت به بعض الشركات في وقت سابق، ثم أعادت سفلتتها بصورة غير مرضية ما حوّل الطرق إلى مسارات غير مستقرة تفتقر الجودة والسلامة، ويصف رافع الوضع بأنه مقلق، إذ بدأ العشب ينبت من بين الحفر والتشققات في مشهد يعكس الإهمال الواضح وغياب الصيانة وبدا الطريق كأنه مهجور.من جانبه، يشير عبدالعزيز آل مسفر إلى أن بقايا مواد البناء المتناثرة على الطرق تسببت في تشكّل مطبّات عشوائية باتت تُعيق حركة المركبات إضافة إلى افتقار الشوارع إلى النظافة والصيانة الدورية، وما يزيد من خطورة الوضع أن حي درة المنسك يضم أكبر مدرسة أهلية في المنطقة، ما يجعل سلامة الطلاب والطالبات مهددة.وأبدى فهد بن ركبان قلقه من عدم وجود دوار أو مخرج نظامي للحي من الجهة الغربية، إذ يربط هذا المخرج الطريق الجديد الممتد من حي المروج حتى طريق الملك عبدالله، ما تسبب في وقوع عدة حوادث مرورية و يضطر العديد من السائقين إلى عكس السير للدخول إلى الحي، ما يزيد من خطورة الوضع المروري، وغياب المخرج النظامي الآمن، في ظل حركة مرورية كثيفة عند مداخل ومخارج الحي في أوقات الدوام المدرسي.ويشير نايف السريعي إلى سوء تصميم الأرصفة الخاصة بالمواقف على الطريق الجديد الرابط بين المروج وطريق الملك عبدالله، إذ ضيّقت هذه الأرصفة مسارات الطريق، وتسببت في حوادث اصطدام متكررة، مطالباً بإزالتها بشكل عاجل وإعادة تصميمها بطريقة تضمن انسيابية السير وسلامة المركبات.وناشد أهالي الحي أمانة منطقة عسير بسرعة التدخّل، والعمل على إعادة تأهيل الطرق وسفلتتها بجودة عالية، وإنشاء مخرج آمن من الجهة الغربية، إلى جانب معالجة مشكلات الأرصفة وبقايا الإسمنت المنتشرة، حفاظاً على السلامة.