لتحقيق هدف مجتمع حيوي صحي، تعمل القطاعات المعنيّة بالسلامة والصحة العامة على تطبيق أعلى المعايير؛ لبناء مجتمع معافى، تتكفل به الرعاية الطبية الفائقة، والإجراءات الاستباقية المانعة للأمراض، وفي هذا الشأن أطلق مجلس الضمان الصحي إستراتيجيته المستدامة؛ لتمكين وصول الخدمة العلاجية والطبية والدوائية لكل المستفيدين عبر آليات دقيقة، تضمن السرعة والجودة والكفاءة عبر منظومات تتسم بالشفافية، مدعومة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي في مواكبة لمستهدفات برنامج تحوّل القطاع الصحي ورؤية 2030، في تحسين جودة الحياة، والارتقاء بمنظومة الصحة، وتحقيق الاستدامة، وتوفير ضمان صحي يقدّم تغطية شاملة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لجميع حلول وتقنيات الصحة الرقمية والحوسبة لتحسين تقديم الرعاية الصحية وتخطيطها، وتأسيس البنية التحتية الممكنة للأنظمة المعلوماتية الإلكترونية في المنشآت الصحية المنتشرة جغرافياً في جميع مناطق السعودية.ولقد أثبتت التجارب السابقة قدرة الجهات المعنية على مواجهة كل التطورات الصحية وملاحقة تحديثاتها وآلياتها المتسارعة، وكانت تحديات جائحة كورونا خطوة مهمة أكدت استعداد كافة القطاعات العاملة في الصحة العامة على مقاومة الخطر واستخلاص التجارب ومواكبة الحوسبة عبر برامج وتطبيقات أسهمت بصورة فاعلة وغير مسبوقة في تطويق الجائحة وتحدياتها..وتبع كل ذلك إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة؛ ليكون نظاماً صحياً شاملاً وفعّالاً ومتكاملاً، يقوم على صحة الفرد والمجتمع.