دشّن المشرف العام لفروع المناطق بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر علي بن مليح الأسمري، انطلاق أعمال تقليم أشجار العرعر في عدد من الغابات والمتنزهات الطبيعية بمنطقة عسير، بتنفيذ الجمعيات التعاونية والأهلية، وتحت إشراف مباشر من فرع المركز بالمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة عسير المهندس ناصر بن عبدالله الناصر، أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود المركز للحفاظ على الغطاء النباتي وتعزيز استدامته، وتشمل تقليم الفروع الزائدة، وإزالة الأجزاء اليابسة والمتراكمة داخل الأشجار، وفق أسس فنية تضمن صحة الأشجار وتعزز نموها الطبيعي، مع المحافظة على شكلها الجمالي، بما يسهم في تحسين المشهد البيئي في المواقع المستهدفة.

وبيّن الناصر أن الحملة تستهدف عدداً من الغابات والمتنزهات ذات الكثافة النباتية العالية، ويتم تنفيذها وفق خطة مرحلية ومنهجية معتمدة، مع التركيز على المواقع التي تتطلب تدخلاً بيئياً عاجلاً لتحسين حالتها.

وأكد أن فرقاً ميدانية متخصصة من المركز تشرف على تنفيذ الأعمال بشكل مباشر، لضمان التزام الجمعيات المنفذة بالتعليمات الفنية والتنظيمية، وتطبيق أفضل الممارسات في عمليات التقليم، بما يحقق الأهداف البيئية المنشودة، ويعزز من كفاءة الغطاء النباتي الطبيعي في تلك المواقع.