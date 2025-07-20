دشّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، ضمن المشاريع التنموية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام خدمة البوابات الإلكترونية لإنهاء إجراءات المسافرين في صالات السفر بمطار الملك فهد الدولي، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ونائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) المهندس سامي بن عبدالله مقيم، ومدير عام الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع.

ويأتي تدشين خدمة البوابات الإلكترونية في مطار الملك فهد الدولي لتسهيل وتسريع إجراءات السفر باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، التي تمكن المسافرين من إنهاء إجراءات سفرهم ذاتياً وبشكل سريع وآمن، مما يسهم في توفير الوقت والجهد.

وتُعد هذه الخطوة في إطار التعاون المشترك بين وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، و«سدايا»، ومطارات الدمام للإسهام في تطوير خدمات قطاع الطيران ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يواكب مستهدفات برنامج الطيران المنبثق من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية عبر تسخير التقنيات الذكية لرفع مستوى الكفاءة وتحسين تجربة المسافرين على المستوى المحلي والدولي.