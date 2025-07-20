تفقد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مشروع استكمال طريق صفوى-رأس تنورة بالمنطقة الشرقية، يرافقه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي.

ويتضمن المشروع إنشاء جسر بحري بطول 3.2 كيلومتر، يُعد أكبر الجسور البحرية المزدوجة في المملكة، إلى جانب إنشاء دوار صفوى بطول 300 متر، واستكمال أعمال الطريق وتنفيذ الإنارة، إذ سيسهم المشروع في تقليص المسافة بين الظهران والجبيل ورأس تنورة، ويدعم قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ووصلت نسبة الإنجاز إلى 97.5%، وأُكملت الأعمال الخرسانية للجسر، ونُفذت أعمال الإنارة، وأُقيمت حواجز خرسانية بطول 1786 متراً.

وتهدف الزيارة إلى متابعة مستوى تقدم المشاريع والتأكد من تطبيق جميع معايير كود الطرق السعودي، إذ تسعى الهيئة العامة للطرق لتعزيز دورها بصفتها جهازاً مشرفاً ومنظماً لشبكة الطرق في المملكة، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لقطاع الطرق، التي تعد السلامة والجودة والكثافة المرورية من مرتكزاتها الأساسية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في جودة وسلامة الطرق، لتحقيق أهدافها برفع مؤشر جودة الطرق في المملكة لمستوى عالمي سادس، وخفض معدل الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول 2030.

وأوضحت «هيئة الطرق» أن قطاع الطرق في المملكة يشهد نشاطاً كبيراً وحيوياً، بفضل المشاريع المنفذة أو صيانتها في العديد من مناطق المملكة، مبينةً أن جميع الطرق تخضع للمراجعة والتقييم بشكلٍ دوري، وتحديد الطرق التي تحتاج للصيانة، مؤكدة حرصها على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة المرورية، لضمان سلامة مستخدمي الطرق وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لقطاع الطرق المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تنص رؤيتها على تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق.